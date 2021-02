Pd | Zingaretti | ' scelte ultime settimane tutte condivise insieme'

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "In questesono state fattemolto importanti valorizzando la collegialità del gruppo dirigente. Nei 30 giorni successivi al 13 gennaio - giorno delle dimissioni delle ministre di Italia Viva- abbiamo svolto 4 comitati politici, 4 riunioni con i capigruppo, una riunione con il gruppo al Senato e una riunione con il gruppo alla Camera, una presidenza, due riunione con i segretari regionali e quattro direzioni nazionali concluse sempre con un voto all'unanimità". Lo dice il segretario Nicolaalla Direzione del Pd. "La linea politica scelta è stata condivisae tutto ha avuto una bussola, un'ispirazione: quella di assecondare, perché condiviso, l'appello del presidente Mattarella di evitare le elezioni anticipate ad ogni costo e ora l'Italia è in buone mani".

