Napoli | Zielinski | “Dopo il primo gol avremmo dovuto fare di più Siamo con Gattuso”

Il Napoli esce di scena dall'Europa League ai sedicesimi contro il Granada. Gli azzurri vincono in casa per 2-1, ma non basta per rimediare al 2-0 rimediato all'andata contro gli spagnoli. Dopo la Coppa Italia, sfuma dunque anche la competizione europea.caption id="attachment 509151" align="alignnone" width="1024" Zielinski Napoli (getty images)/captionLE PAROLE DI ZielinskiPiotr Zielinski analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Dopo il primo gol segnato subito dovevamo aggredire di più, attaccarli di più, essere più cattivi e avremmo fatto gol perché eravamo superiori. Il gol subito poi ha complicato tutto. Nella ripresa abbiamo creato un paio di occasioni per andare in vantaggio con più gol e superare il ...

