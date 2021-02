M5s, Dessì lascia: «Non è più casa mia. Tristezza e rabbia», resta invece Spadafora (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il M5s perde un altro tassello, un “pezzo da novanta”. Si tratta di Emanuele Dessì, 56enne romano, che ha comunicato la decisione sul suo profilo social. Il senatore ha annunciato così l’addio amaro: «Esco dal M5s con un enorme Tristezza nel cuore, ma anche con tanta rabbia». leggi anche l’articolo —> Sondaggi politici oggi, le percentuali dei partiti secondo Tecnè M5s, Dessì lascia: «Non è più casa mia. Tristezza e rabbia» «Ho sperato fino a ieri che qualcosa potesse cambiare, inutilmente. Non sono mai stato d’accordo nel dare la fiducia a questo governo ma ho voluto, con l’assenza il giorno del voto, dare un’ulteriore possibilità di ripensamento, soprattutto a me stesso. Forse un giorno ci ritroveremo, oggi però devo andare via», si legge sempre ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il M5s perde un altro tassello, un “pezzo da novanta”. Si tratta di Emanuele, 56enne romano, che ha comunicato la decisione sul suo profilo social. Il senatore ha annunciato così l’addio amaro: «Esco dal M5s con un enormenel cuore, ma anche con tanta». leggi anche l’articolo —> Sondaggi politici oggi, le percentuali dei partiti secondo Tecnè M5s,: «Non è piùmia.» «Ho sperato fino a ieri che qualcosa potesse cambiare, inutilmente. Non sono mai stato d’accordo nel dare la fiducia a questo governo ma ho voluto, con l’assenza il giorno del voto, dare un’ulteriore possibilità di ripensamento, soprattutto a me stesso. Forse un giorno ci ritroveremo, oggi però devo andare via», si legge sempre ...

