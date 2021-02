Contro la violenza | un corteo di uomini Ma servono anche le donne

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono uno dei numerosissimiche provano orrore e non riescono a capire come altripossano terrorizzare, ferire o uccidere, che siano ex compagne, fidanzate, mogli. E come molte e molti mi chiedo in che modo si possa porre fine a questo fenomeno. A modo mio, da giornalista e commentatore, scrivendo e informando, faccio campagna da anni per l’uguaglianza di genere. E da genitore, da padre, questi sono i valori che trasmetto ai miei figli. Siamo tutti e tutte uguali nel nostro diritto di essere diversi, e di essere accettati per quello che siamo. Siamo tutti e tutte uguali nel diritto alle nostre aspirazioni. Siamo tutti e tutte uguali nel “lavoro riproduttivo” (cioè, quello domestico). E se amiamo qualcuno, dobbiamo lasciarlo libero. Ho partecipato a manifestazionila...

JosepBorrellF : Con tutti i ministri degli Esteri UE, abbiamo espresso la nostra vicinanza al ministro @luigidimaio e all’Italia pe… - ItaliaViva : 'C`è anche un problema culturale da affrontare per rompere questa spirale di violenza contro le donne. Un lavoro ed… - elenabonetti : Parità di genere, empowerment femminile, contrasto alla violenza contro le donne. Ne ho parlato in questa intervist… - annamaria_ff : Il movimento globale contro la violenza sulle donne è nato nel 1912 da un'idea della drammaturga statunitense EVE… - Joe_R_B : RT @PossibileIt: Nel 2018 Rossano Sasso (Lega) organizzò un flash mob contro Mohamed Chajar, un migrante accusato di violenza sessuale defi… -

Personale del Commissariato P. S. di Paola ha arrestato C. D. 35 anni pere resistenza a Pubblico ufficiale e percosse ai danni di una minore. I fatti sono accaduti ...inveiva...A invocare 'certezza della pena' c'è anche Carmela Sermino, assessore alla legalità presso la III Municipalità: 'Lale donne non può e non deve lasciarci passivi - afferma - Occorre ...È stata la coniuge di 37 anni a denunciare il marito per i maltrattamenti, le lesioni, le minacce e le violenze sessuali subite nell'ultimo anno da lei e dai figli minorenni. Ad arrestare l'uomo sono ...