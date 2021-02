Ultime Notizie Roma del 24-02-2021 ore 09 | 10

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’esame di Attanasio Jacob Ciampino la mano del presidente draghi sulle bare ad accogliere le salme il premier Mario Draghi ministri della difesa degli Esteri Lorenzo Guerini Luigi Di Maio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato costretto ad annullare la sua presenza a causa di un disturbo vestibolare un gruppo interforze allestito un picchetto d’onore per il diplomatico È il militare uccisi covid-19 governo lavora i nuovi provvedimenti siamo prudenti ma non abbiamo descritto una situazione di catastrofe imminente ha detto il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo lasciando Palazzo Chigi e Secondo l’ultimo aggiornamento di dati del Ministero della Salute nelle24 ore ci sono registrati i 3314 nuovi casi a fronte di ...

A breve nuovo Dpcm tra varianti Covid e zone con colori rinforzati, quali misure? 24 Febbraio 2021 Nuovo Dpcm in arrivo nell'Italia alle prese con le varianti Covid, fra ...La variante inglese continua a circolare in Campania e ora arriva anche a San Giorgio a Cremano. Come comunicato dal sindaco, Giorgio Zinno, uno studente è risultato positivo al covid, contagiato ...Nella notte sono successe cose davvero interessanti per i fan in attesa di notizie relative a Spider-Man 3. I tre attori protagonisti, ovvero Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno pubblicato sui ...Il paradosso: la Galvanica Formelli leader della crescita vuole assumere nell'anno più difficile ma non trova addetti ai bagni galvanici e chimici con esperienza ...