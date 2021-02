Nell’imolese e in alcuni comuni di Ravenna scatta zona arancione scuro

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) BOLOGNA – L’imolese è a un passo dalla zona rossa. La Regione Emilia-Romagna, in accordo coi sindaci del territorio, ha deciso di prevedere misure ancora più stringenti per tutti i Comuni che ricadono nella competenza dell’Ausl di Imola e per quelli confinanti in provincia di Ravenna. In zona arancione scuro, quindi, finiscono in tutto 14 Comuni: Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme. Le restrizioni entrano in vigore dopodomani, giovedì 25 febbraio, e saranno in vigore fino all’11 marzo. Il provvedimento è dettato dalle “indicazioni medico-scientifiche contenute nelle relazioni delle Ausl di Imola e della Romagna- spiega la Regione- che certificano un andamento del contagio in forte crescita nelle aree interessate, con l’obiettivo di arginare la diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini”. Rispetto alla ‘normale’ zona arancione in vigore nel resto dell’Emilia-Romagna, dunque, vengono vietati gli spostamenti sia nello stesso comune che verso i comuni limitrofi, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentito, invece, il rientro al proprio domicilio o residenza. A IMOLA-RAVENNA POTENZIATI ANCHE SCREENING E TRACCIAMENTO