L'Air Force Renzi ormai è un rottame. E le indagini arrivano a una svolta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luca Sablone Il mezzo aereo è inutilizzato dal 2018, parcheggiato nello scalo di Fiumicino: scompare la tradizionale scritta "Repubblica italiana" e i motori vengono coperti Un velivolo acquistato a oltre 160 milioni di euro per compiere voli di Stato ma ormai ridotto a un rottame, parcheggiato nello scalo di Fiumicino distante dagli occhi dei curiosi e fermo dal lontano 2018 in totale abbandono. Stiamo parlando del famoso Air Force voluto dal governo Matteo Renzi. In sostanza nessuno lo vuole più, nemmeno venduto a pezzi: fino a oggi è risultato vano ogni tentativo di vendere parti dell'apparecchio. Non c'è nulla da fare. Nel frattempo l'aereo versa in condizioni tutt'altro che brillanti: come testimoniato dal servizio esclusivo di Natasha Farinelli per Fuori dal coro su Rete 4, ormai ...

