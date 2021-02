È morto suicida Antonio Catricalà (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È morto suicida, si ipotizza con un colpo di pistola alla testa, Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. È morto Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio oltre che ex Garante dell’Antitrust. L’uomo, secondo le prime notizie, si sarebbe tolto la vita, probabilmente con un colpo di pistola. morto suicida Antonio Catricalà Come riferito dall’Ansa, l’ex sottosegretario è stato trovato morto nella propria abitazione nel quartiere Parioli di Roma. L’uomo, 69 anni, si è tolto la vita probabilmente con un colpo di pistola. Antonio CatricalaLe indagini degli inquirenti Sul posto sono intervenuti gli uomini ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È, si ipotizza con un colpo di pistola alla testa,, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. È, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio oltre che ex Garante dell’Antitrust. L’uomo, secondo le prime notizie, si sarebbe tolto la vita, probabilmente con un colpo di pistola.Come riferito dall’Ansa, l’ex sottosegretario è stato trovatonella propria abitazione nel quartiere Parioli di Roma. L’uomo, 69 anni, si è tolto la vita probabilmente con un colpo di pistola.CatricalaLe indagini degli inquirenti Sul posto sono intervenuti gli uomini ...

