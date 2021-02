Covid, De Magistris: “No a persone per strada? Zona rossa e poi ristori” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non mi associo all’ipocrisia di chi critica le persone che vediamo per strada camminare in Zona gialla e che dicono ‘come mai camminano le persone’. Se non vogliamo vedere quelle immagini e quindi si ritiene che stiamo entrando in una terza fase, si faccia la Zona rossa e poi i ristori”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ospite di Omnibus su La7. “Se riteniamo che si può stare in una fase di Zona gialla, questo lo devono dire soprattutto i medici che supportano la politica – incalza l’ex pm -, io sono dell’idea che si debba aprire h24 cioè fare esattamente il contrario di quello che si sta facendo”. “A Napoli i cittadini da settimane mangiano ormai all’aperto, tutti dicono che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non mi associo all’ipocrisia di chi critica leche vediamo percamminare ingialla e che dicono ‘come mai camminano le’. Se non vogliamo vedere quelle immagini e quindi si ritiene che stiamo entrando in una terza fase, si faccia lae poi i”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de, ospite di Omnibus su La7. “Se riteniamo che si può stare in una fase digialla, questo lo devono dire soprattutto i medici che supportano la politica – incalza l’ex pm -, io sono dell’idea che si debba aprire h24 cioè fare esattamente il contrario di quello che si sta facendo”. “A Napoli i cittadini da settimane mangiano ormai all’aperto, tutti dicono che ...

