Chiara Nasti incanta con l’ultimo scatto sui social E arriva la risposta di Zaniolo

Leggi su golssip

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nicolòora è davvero convinto: èla donna con cui vuole stare. Dopo diversi flirt, il calciatore della Roma ha scelto l'influencer come fidanzata e sembra davvero pronto per le presentazioni ufficiali. Intanto la modella è pronta per un'altra giornata di set fotografici e molto altro e il classe '99 non fa aspettare i suoi complimenti per la bellezza: "Troppo bella", ha scritto Nicolò alla suasu Instagram.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLpcw7iptt7/" Golssip.