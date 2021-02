Vaccini anti-Covid in farmacia? Il mondo accelera | l' Italia resta indietro e i piccoli centri soffrono

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Il mantra deve essere ‘vaccinare, vaccinare, vaccinare’. Una volta disponibile un numero adeguato di dosi, noi farmacisti siamo pronti. Per venire a capo dell’emergenza e tutelare la salute dei cittadini, serve un ‘esercito’ di professionisti, tutti devono collaborare. Non è una gara a stabilire se il vaccino lo farà il medico o il farmacista: ci troviamo di fronte alla guerra al virus e in una guerra bisogna ricorrere a ogni risorsa disponibile”. A parlare all’HuffPost è Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacistini (Fofi). Inla strada per le vaccinazioni innon è ancora spianata. Il farmacista infatti può vaccinare ma solo sotto la supervisione di un medico che può intervenire in caso di reazioni allergiche. Così nasce il paradosso: anche se molti farmacisti si stanno ...