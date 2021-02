davidallegranti : Il responsabile organizzazione del Pd nazionale Stefano Vaccari mette like a tweet che parlano di “metastasi renzia… - TV7Benevento : **Pd: Stefano, 'apertura Zingaretti necessaria, serve Congresso su identità e futuro'**... - infoitinterno : Governo Draghi, la provocazione di Stefano Bonaccini: 'Il PD lo sostiene convintamente, avrà più imbarazzo chi gira… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @SBonaccini (Presidente Regione Emilia Romagna): 'Adesso dobbiamo aiutare il Paese, dobbiamo cercare di mettere da… - La7tv : #lariachetira @SBonaccini (Presidente Regione Emilia Romagna): 'Adesso dobbiamo aiutare il Paese, dobbiamo cercare… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Stefano

Il Tempo

...Patuanelli (M5S), Roberto Speranza (Leu), Dario Franceschini (), Maria Stella Gelmini (FI), Elena Bonetti (Iv) e dovrebbero essere presenti anche gli esperti Silvio Brusaferro (presidente ...Riunione con gli esperti Alla riunione di questa sera dovrebbero prendere parte i ministri Giancarlo Giorgetti (Lega),Patuanelli (M5S), Roberto Speranza (Leu), Dario Franceschini (), Maria ...ma anche i ministri capidelegazione dei partiti di maggioranza Franceschini (Pd), Giorgetti (Lega), Stefano Patuanelli (M5S), Elena Bonetti (Iv). Il Cts, che si è riunito oggi pomeriggio per le prime ...Il segretario della Lega Matteo Salvini non è l'unico a spingere per la riapertura dei ristoranti anche di sera. Anche le dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura, il pentastellato Stefano Patuanel ...