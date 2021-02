Lazio, Leiva: «Musacchio ha sbagliato. Ma non è colpa sua» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta del club contro il Bayern Monaco in Champions League Ai microfoni di Mediaset, Lucas Leiva commenta la sconfitta della sua Lazio in Champions League contro il Bayern Monaco. Le dichiarazioni del centrocampista biancoceleste. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 «Può succedere, non è stata sua la colpa della sconfitta. Poi abbiamo preso ancora tre gol quindi non è colpa sua. Ha fatto un errore individuale ma abbiamo perso tutti. Dobbiamo andare avanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lucas, centrocampista della, ha parlato dopo la sconfitta del club contro il Bayern Monaco in Champions League Ai microfoni di Mediaset, Lucascommenta la sconfitta della suain Champions League contro il Bayern Monaco. Le dichiarazioni del centrocampista biancoceleste. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Può succedere, non è stata sua ladella sconfitta. Poi abbiamo preso ancora tre gol quindi non èsua. Ha fatto un errore individuale ma abbiamo perso tutti. Dobbiamo andare avanti». Leggi su Calcionews24.com

