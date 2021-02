Epacket Tracking | spedizione conveniente e internazionale

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il servizio diappartiene alla compagnia China Post EMS. Questa azienda collabora con altri corrieri nazionali per le sue spedizioni nel mondo. Alcuni concludono China Postal Airlines e China Post Logistics. Infatti, questa compagnia spedisce in 200 paesi, sempre velocemente e in modo sicuro. Mentre le dogane devono affrontare le restrizioni e le