Covid, oggi 13.314 nuovi contagi ed altre 356 vittime. Salgono i ricoveri e le terapie intensive (Di martedì 23 febbraio 2021) Ci risiamo. A leggere oggi i dati relativi alle ultime 24 ore, i numeri non confortano tuttavia, in virtù dei 303.850 'tamponi misti' (sia molecolari che antigenici), eseguiti nelle nelle ultime 24 ore, ed alla luce dei 13.314 nuovi contagi rilevati, l'indice di positività è al 4,38%, dunque 'ancora' in un trend volto più al ribasso che all'aumento. Fatto è, informa il quotidiano report stilato dal ministero della Salute, che rispetto a ieri, in Italia gli attualmente positivi oggi sono 45 in più: 387.948. Colpisce anche leggere che, alla luce dei 2.480 nuovi positivi, la Lombardia è tornata ad essere la regione maggiormente colpita. Seguono poi con molti meno contagi l'Emilia Romagna (1.588), la Campania (1.436), il Veneto (1.062), ed il Piemonte (1.023). Di riflesso, rispetto a ieri ...

