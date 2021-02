Caos procure | De Magistris | ' bene lettera giudici a Mattarella | io bloccato da tritolo istituzionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - "Qui c'è gente che ha tradito, magistrati che hanno giurato fedeltà alla Costituzione e l'hanno tradita. Hanno fattoi 67che si sono rivolti direttamente al Capo dello Stato Sergioper chiedere un intervento urgente. Il livello che si è toccato è talmente basso che non mi sembra che la magistratura riesca a liberarsi dalle catene che si è data volutamente da sola...". A parlare, in una intervista all'Adnkronos, è il sindaco di Napoli ed ex magistrato, Luigi De, che commenta così l'appello lanciato ieri da 67di tutta Italia al Capo dello Stato e Presidente del Csm, Sergioaffinché intervenga "al più presto" dopo lo scandalo delle toghe che vede coinvolto l'ex Presidente dell'Anm ed ex componente del ...