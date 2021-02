Più casi di varianti, più dosi. Il piano: produrre in Italia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Francesca Angeli Dirottare vaccini nelle zone rosse e usare le scorte. Siglato l'accordo: pronti 35mila medici di base Dirottare le dosi in arrivo nelle zone rosse a prevalenza di variante inglese. E ridurre le scorte per allargare la platea dei vaccinati con la prima dose. Puntare alla produzione dei vaccini in casa nostra anche se su tempi più lunghi. Sono molte le strategie che si stanno valutando per velocizzare la campagna di profilassi anti Covid alla luce dei ritardi nelle forniture delle fiale. È stato anche siglato un accordo nazionale di massima con i medici di famiglia. Con le primule definitivamente accantonate si fanno i conti con le strutture esistenti adattabili ad hub per la vaccinazione: caserme, parcheggi dei centri commerciali, ambulatori e cliniche private. Ma la questione che oggi sarà al primo punto dell'agenda del consiglio dei ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Francesca Angeli Dirottare vaccini nelle zone rosse e usare le scorte. Siglato l'accordo: pronti 35mila medici di base Dirottare lein arrivo nelle zone rosse a prevalenza di variante inglese. E ridurre le scorte per allargare la platea dei vaccinati con la prima dose. Puntare alla produzione dei vaccini in casa nostra anche se su tempi più lunghi. Sono molte le strategie che si stanno valutando per velocizzare la campagna di profilassi anti Covid alla luce dei ritardi nelle forniture delle fiale. È stato anche siglato un accordo nazionale di massima con i medici di famiglia. Con le primule definitivamente accantonate si fanno i conti con le strutture esistenti adattabili ad hub per la vaccinazione: caserme, parcheggi dei centri commerciali, ambulatori e cliniche private. Ma la questione che oggi sarà al primo punto dell'agenda del consiglio dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Più casi A Brescia salgono i contagi: il Cts valuta la 'zona rossa' A Brescia salgono i casi di Covid - 19 e il Comitato tecnico - scientifico valuta la 'zona rossa'. Stando agli ultimi dati, la provincia lombarda è la più colpita dal Sars - CoV - 2 in termini di contagi, insieme a ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 febbraio: 9.630 nuovi casi e 274 morti Ci sono però diverse province che hanno avuto un forte aumento dei contagi : Bolzano è la più colpita con 591 casi ogni 100 mila abitanti; Pescara con 448; Bologna con 311; Brescia con 298; Ancora ...

