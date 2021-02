Grande Fratello agli sgoccioli? Per me dovrebbe continuare! (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ormai siamo alla fine del Grande Fratello. Tanti hanno detto che la lunghezza di questa edizione è eccessiva. Io penso, invece, che sia sbagliato interromperla. Va prorogata senza programmare una data di chiusura. Spiego. Tanti hanno già detto che la casa del Grande Fratello è una riproduzione della bolla in cui tutti noi abbiamo vissuto e viviamo in lockdown. Questo secondo me è vero non nei primi tre mesi, ma proprio dalla fase di allungamento in poi. E’ adesso che possiamo trovare le corrispondenze. Mi ricorda la trama del film Non si uccidono così anche i cavalli con Jane Fonda, regia di Sydney Pollack. Si svolge in Usa negli anni della Grande Depressione, giovani e meno giovani partecipano a una maratona di danza per vincere 1500 dollari. Si sa quando inizia la gara, ma non quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ormai siamo alla fine del. Tanti hanno detto che la lunghezza di questa edizione è eccessiva. Io penso, invece, che sia sbato interromperla. Va prorogata senza programmare una data di chiusura. Spiego. Tanti hanno già detto che la casa delè una riproduzione della bolla in cui tutti noi abbiamo vissuto e viviamo in lockdown. Questo secondo me è vero non nei primi tre mesi, ma proprio dalla fase di allungamento in poi. E’ adesso che possiamo trovare le corrispondenze. Mi ricorda la trama del film Non si uccidono così anche i cavalli con Jane Fonda, regia di Sydney Pollack. Si svolge in Usa negli anni dellaDepressione, giovani e meno giovani partecipano a una maratona di danza per vincere 1500 dollari. Si sa quando inizia la gara, ma non quando ...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - apathe_tic : RT @cringetrash_: Come sarebbe questo grande fratello senza i voti delle invasate brasiliane per sostenere la loro dayena #gfvip #tzvip htt… - flamestothefire : RT @isorrisidiem: (Un)popular opinion: Dayane Mello è la concorrente più immotivatamente sopravvalutata di questo Grande Fratello. #TZVIP #… -