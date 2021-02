Covid, Johnson: 'Dopo il lockdown, ritorno graduale alla normalità in 4 tappe' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato un 'cauto' piano graduale in quattro fasi per l'uscita del Paese dal lockdown: con la riapertura delle scuole l'8 marzo e qualche limitatissimo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il premier britannico Borisha annunciato un 'cauto' pianoin quattro fasi per l'uscita del Paese dal: con la riapertura delle scuole l'8 marzo e qualche limitatissimo ...

fattoquotidiano : Vaccini Covid, Sanofi produrrà anche quello di Janssen (Johnson&Johnson): “12 milioni di dosi al mese” - mik4_5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Johnson: 'Dopo il lockdown, ritorno graduale alla normalità in 4 tappe' #borisjohnson - fisco24_info : Covid: Johnson, piano in 4 tappe per l'uscita dal lockdown: Il premier avverte che 'la minaccia resta significativa… - Poppulista : Covid Johnson: 'Dopo il lockdown, ritorno graduale alla normalità in 4 tappe - corgi_lover : RT @Adnkronos: #Covid #Gb, il piano di @BorisJohnson per il ritorno alla normalità -