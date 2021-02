Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti aggredito a Brescia. Spacciatori prendono a calci e pugni l’inviato (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Mediaset ideato da Antonio Ricci. Brumotti gira l’Italia a bordo del suo mezzo con una piccola telecamera impiantata nel suo caschetto, alla ricerca di situazioni “off limits”, sempre al grido di “A Bombazzaaa”. l’inviato si reca spesso in luoghi a dir poco “difficili”, zone e quartieri dove le situazioni di illegalità sono all’ordine del giorno. Brumotti non si astiene dal rivolgere agli abitanti dei vari posti domande fin troppo indiscrete, riguardanti spaccio, droga e altri reati. Proprio per questo suo modo di fare molto “diretto”, l’inviato del tg satirico condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti deve ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere, inviato dila, lo storico tg satirico di Mediaset ideato da Antonio Ricci.gira l’Italia a bordo del suo mezzo con una piccola telecamera impiantata nel suo caschetto, alla ricerca di situazioni “off limits”, sempre al grido di “A Bombazzaaa”.si reca spesso in luoghi a dir poco “difficili”, zone e quartieri dove le situazioni di illegalità sono all’ordine del giorno.non si astiene dal rivolgere agli abitanti dei vari posti domande fin troppo indiscrete, riguardanti spaccio, droga e altri reati. Proprio per questo suo modo di fare molto “diretto”,del tg satirico condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti deve ...

