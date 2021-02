Sanremo 2021 | Loredana Bertè ospite prima serata

(Di domenica 21 febbraio 2021), come annunciato da Amadeus a ‘Che tempo che fa’, sarà superdelladel 71° Festival die, oltre a regalare al suo pubblico un medley live con alcuni dei suoi storici successi, presenterà dal palco dell’Ariston, in anteassoluta ‘Figlia di…’, il suo nuovo singolo in uscita il 2 marzo per Warner Music. Un brano autobiografico, sincero e ironico firmato dalla stessa, con Pula e Chiaravalli. La canzone è un grido di emancipazione femminile, un inno alle self-made women che l’artista si è regalato in occasione dei suoi 70 anni e che fa parte di un progetto discografico più ampio.canta di se stessa e di tutte le donne che si sono fatte da sole, contro le avversità, i pregiudizi ...

L'annuncio di Amadeus a 'Che tempo che fa' Loredana Bertè, come annunciato da Amadeus a 'Che tempo che fa', sarà super ospite della prima serata del 71° Festival die, oltre a regalare al suo pubblico un medley live con alcuni dei suoi storici successi, presenterà dal palco dell'Ariston, in anteprima assoluta 'Figlia di...', il suo nuovo singolo in uscita ...