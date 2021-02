Napoli, tempo scaduto per Lobotka: a giugno sarà addio (Di domenica 21 febbraio 2021) tempo di bilanci, questo, per il Napoli che in largo anticipo sulla prossima stagione pensa già a tagliare i rami secchi e progettare il team che verrà. A farne le spese quasi certamente sarà il centrocampista slovacco, Stanislav Lobotka. Il giocatore parrebbe avere già la scure sul collo e in estate sarà divorzio dopo appena L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 21 febbraio 2021)di bilanci, questo, per ilche in largo anticipo sulla prossima stagione pensa già a tagliare i rami secchi e progettare il team che verrà. A farne le spese quasi certamenteil centrocampista slovacco, Stanislav. Il giocatore parrebbe avere già la scure sul collo e in estatedivorzio dopo appena L'articolo

ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - juventusfc : HT | Fine primo tempo a Napoli. 45 minuti per ribaltarla. #NapoliJuve - ZZiliani : A.A.A. Lettore attento capace di trovare un cenno al rigore non dato al #Napoli sullo 0-0 per il colpo col braccio… - TutelaMagliaNA : @EmanueleFire @Sasy1926FNS Il Napoli vorrebbe cambiare da subito ma forse non c'è abbastanza tempo - CristianoC83 : RT @radiopuntonuovo: ???? @alebarbano: '#Gattuso racconta la partita come se nel secondo tempo il #Napoli avesse fatto una grande prestazione… -