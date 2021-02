Lecce | tragico incidente stradale | coinvolte due donne | C’è una vittima

(Di domenica 21 febbraio 2021), sulla Strada Statale che da Carmiano porta a Copertino si sono scontrate due auto: una donna è morta e un’altra è ricoverata Getty ImagesPomeriggio di sangue in provincia disulla statale del Salento che collega Carmiano e Copertino. Un’ha coinvolto due auto. A bordo della Renault Twingo viaggiava Eugenia Rosaria Galignano, 70enne di Salice Salentino. È rimastain un impatto con una Chevrolet Matz condotta da un’altra donna, una 31enne di Martano. Le cause dell’sono ancora ignote ma secondo le prime informazioni il teatro del sinistro è stato un punto della statale che in passato ha già purtroppo registrati incidenti mortali. I soccorsi sono stati allertati dai passanti. I primi a intervenire sono stati i Vigili del Fuoco di Veglie che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Lecce tragico

Corriere Salentino

