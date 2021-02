F1 | Fernando Alonso torna ad allenarsi | l’obiettivo è girare nei test in Bahrain

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021)ha ripreso addopo quanto accaduto nel corso della sua preparazione. L’asturiano, due volte campione del mondo di F1, era stato vittima di un incidente in bicicletta lo scorso 11 febbraio: il pilota iberico si era scontrato con un’auto, riportando lesioni alla mascella superiore e per questo era stato ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento a Berna. Dimesso dalla struttura ospedaliere,diè quello di calarsi nell’abitacolo della sua Alpine A521, che verrà presentata il 2 marzo, e prendere confidenza con il mezzo. L’iberico,to nel Circus dopo il ritiro nel 2018, ha grandi motivazioni e vuol farsi trovar pronto in una categoria così competitiva.avrà come primo obiettivo mettersi alle spalle il ...