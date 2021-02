Draghi sceglie un giornalista napoletano come advisor nei rapporti con i media stranieri (Di domenica 21 febbraio 2021) L’advisor scelto da Mario Draghi per i rapporti con i media stranieri è un giornalista napoletano. Si tratta di Ferdinando Giugliano, ha 35 anni, ed ha ha lavorato per Bloomberg Opinion, Repubblica e Financial Times. E’ laureato e specializzato in Economia ad Oxford. Ha alle spalle anche una carriera nell’insegnamento, sempre in Inghilterra. Il Foglio ne ricostruisce la carriera. “Ha lavorato come giornalista per Bloomberg Opinion, Repubblica e, dal 2011 al 2015, per il Financial Times, dove si è occupato anche degli editoriali non firmati. Giugliano si è laureato e specializzato in Economia all’Università di Oxford, dove ha conseguito il PhD e insegnato”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) L’scelto da Marioper icon iè un. Si tratta di Ferdinando Giugliano, ha 35 anni, ed ha ha lavorato per Bloomberg Opinion, Repubblica e Financial Times. E’ laureato e specializzato in Economia ad Oxford. Ha alle spalle anche una carriera nell’insegnamento, sempre in Inghilterra. Il Foglio ne ricostruisce la carriera. “Ha lavoratoper Bloomberg Opinion, Repubblica e, dal 2011 al 2015, per il Financial Times, dove si è occupato anche degli editoriali non firmati. Giugliano si è laureato e specializzato in Economia all’Università di Oxford, dove ha conseguito il PhD e insegnato”. L'articolo ilNapolista.

