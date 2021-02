Cagliari, a breve la firma di Leonardo Semplici. In arrivo anche Stefano Capozucca (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Cagliari, dopo la sconfitta di venerdì contro il Torino, è pronto ad esonerare l’attuale tecnico Eusebio Di Francesco per dare il benvenuto a Leonardo Semplici, con il quale di stanno ormai definendo gli ultimi dettagli. L’ex allenatore della Spal, risolti i problemi inerenti al suo staff, dovrebbe arrivare già domani per la firma del contratto e la prima visita alla squadra. Il club sardo, però, sta per siglare anche un accordo con il direttore sportivo Stefano Capozucca che, però, non prenderà il posto dell’attuale ds Pierluigi Carta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Il, dopo la sconfitta di venerdì contro il Torino, è pronto ad esonerare l’attuale tecnico Eusebio Di Francesco per dare il benvenuto a, con il quale di stanno ormai definendo gli ultimi dettagli. L’ex allenatore della Spal, risolti i problemi inerenti al suo staff, dovrebbe arrivare già domani per ladel contratto e la prima visita alla squadra. Il club sardo, però, sta per siglareun accordo con il direttore sportivoche, però, non prenderà il posto dell’attuale ds Pierluigi Carta. SportFace.

