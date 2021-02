Washington non esclude un attacco nucleare di Pechino e Mosca

Leggi su panorama

(Di sabato 20 febbraio 2021) La Cina è il terzo al mondo per numero di testate e vuole aumentarle. Un'escalation che fa paura a Taiwan, con cui le provocazioni si sono moltiplicate. Ma nella mappa atomica - sempre meno controllata dagli Usa - anche Iran, Pakistan, Israele, Arabia Saudita e la Corea del Nord sono in possesso di bombe pronte per conflitti regionali. Il 28 gennaio una squadriglia di 15 aerei da guerra cinesi, caccia, bombardieri e velivoli di ricognizione sono penetrati nella spazio aereo di Taiwan. Un segnale forte e chiaro che l'isola ribelle tornerà, con le buone o con le cattive, sotto il controllo della madrepatria comunista. Pochi giorni primaaveva mostrato i muscoli nella stessa maniera facendo decollare otto bombardieri nucleari in risposta all'ingresso nel Mar cinese meridionale di una ...