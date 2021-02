Notte di ‘baldoria’ a Latina: giovanissimi (alcuni minorenni) organizzano un ‘droga party’ (Di sabato 20 febbraio 2021) giovanissimi (alcuni anche minorenni) hanno organizzato un “droga party”, ma i poliziotti della Squadra Volante di Latina hanno tratto in arresto, durante la Notte, un diciannovenne, reo di aver ceduto stupefacente (hashish e marijuana) ad altri giovani. Leggi anche: Roma, festino in casa: «Aprite, Polizia!». E tutti si nascondono sotto le coperte Droga party a Latina A mettere gli agenti sulle tracce dei giovani, sono state le numerose richieste d’intervento arrivate sulla linea di soccorso pubblico 113, i cui interlocutori riferivano di forti schiamazzi provenienti da un appartamento in zona centro. All’interno, effettivamente, gli operanti hanno constatato la presenza di 7 giovani, 4 dei quali minorenni, che candidamente ammettevano di essersi ritrovati per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021)anche) hanno organizzato un “droga party”, ma i poliziotti della Squadra Volante dihanno tratto in arresto, durante la, un diciannovenne, reo di aver ceduto stupefacente (hashish e marijuana) ad altri giovani. Leggi anche: Roma, festino in casa: «Aprite, Polizia!». E tutti si nascondono sotto le coperte Droga party aA mettere gli agenti sulle tracce dei giovani, sono state le numerose richieste d’intervento arrivate sulla linea di soccorso pubblico 113, i cui interlocutori riferivano di forti schiamazzi provenienti da un appartamento in zona centro. All’interno, effettivamente, gli operanti hanno constatato la presenza di 7 giovani, 4 dei quali, che candidamente ammettevano di essersi ritrovati per ...

