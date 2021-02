Cindy Crawford | icona di bellezza e una delle prime top model degli anni ’90

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) “Voglio rendere omaggio alla ragazza che ero un tempo, mentre accolgo la donna che sono oggi, con l’ansia di diventare una donna saggia nei prossimi decenni”. Così si essul suo sito ufficiale. L’iconica superla che ha segnato l’immaginario collettivo fra gli’80 e ’90, compie oggi 55. Non solola, ma anche attrice, carriera che continua ancora con piccole e sporadiche apparizioni in TV. Laè diventata famosa per una sua particolarità: un neo situato accanto al labbro, considerato il suo marchio di. Ma anche per le sue lunghe linee, che l’hanno subito fatta notare da Versace quando era ancora molto giovane.è sempre stata una rivoluzionaria: è stata la ...