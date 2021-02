Bastardi senza gloria, quando Brad Pitt lavorò con Harvey Weinstein. "Se ci provi ancora ti uccido" - (Di sabato 20 febbraio 2021) Erika Pomella Bastardi senza gloria è uno dei film più acclamati di Quentin Tarantino: per farne parte Brad Pitt ha accettato di lavorare con Harvey Weinstein, nonostante in passato si fossero quasi picchiati Bastardi senza gloria - che andrà in onda questa sera alle 21.10 su 20 Mediaset - è uno dei film più amati e acclamati del regista Quentin Tarantino. Candidato a ben otto premi Oscar, Bastardi senza gloria portò a casa quello per il miglior attore non protagonista, che andò a Christoph Waltz. Con questo film di 153 minuti Quentin Tarantino ha voluto omaggiare un film italiano: Quel maledetto treno blindato, uscito nel 1977 con la regia di Enzo G. ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Erika Pomellaè uno dei film più acclamati di Quentin Tarantino: per farne parteha accettato di lavorare con, nonostante in passato si fossero quasi picchiati- che andrà in onda questa sera alle 21.10 su 20 Mediaset - è uno dei film più amati e acclamati del regista Quentin Tarantino. Candidato a ben otto premi Oscar,portò a casa quello per il miglior attore non protagonista, che andò a Christoph Waltz. Con questo film di 153 minuti Quentin Tarantino ha voluto omaggiare un film italiano: Quel maledetto treno blindato, uscito nel 1977 con la regia di Enzo G. ...

Paola06102138 : @beatrice_tom Deficienti e delinquenti, io invece vi sbatterei giù dal balcone senza pensarci due volte.....bastardi - MvgnetoWasRight : @_afoolwhodreams Bastardi senza gloria? - umbertipo : @4everAnnina Buttano li qualche ristoro random , proprio per evitare la rivolta... Per quanto mi riguarda, se doves… - Elisabe69349926 : @beatrice_tom Bastardi senza cuore!!!! - Beatrix_aka_BM : RT @Corriere: «Bastardi senza gloria» in tv: le ustioni sul set, l’omaggio alla Fenech e gli altri 8 ... -