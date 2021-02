NBA, All Star Game 2021: LeBron James e Kevin Durant capitani delle due squadre, svelati i quintetti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Saranno LeBron James e Kevin Durant a guidare le due squadre che si affronteranno nell’edizione 2021 dell’All Star Game, di scena ad Atlanta il 7 marzo con tutti gli eventi classici (tranne le altre partite collaterali storiche) condensati in un solo giorno. Le stelle dei Los Angeles Lakers e dei Brooklyn Nets hanno infatti ricevuto il maggior numero di voti (50% tifosi, 25% giocatori, 25% media) all’interno delle rispettive conference, la Western per LeBron e la Eastern per KD. Per il leader gialloviola si tratta di una presenza record, perché è la 17a consecutiva: mai nessuno prima di lui aveva raggiunto questo traguardo. In quintetto assieme a lui partiranno Steph Curry (Golden State Warriors, 7a presenza), Luka ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sarannoa guidare le dueche si affronteranno nell’edizionedell’All, di scena ad Atlanta il 7 marzo con tutti gli eventi classici (tranne le altre partite collaterali storiche) condensati in un solo giorno. Le stelle dei Los Angeles Lakers e dei Brooklyn Nets hanno infatti ricevuto il maggior numero di voti (50% tifosi, 25% giocatori, 25% media) all’internorispettive conference, la Western pere la Eastern per KD. Per il leader gialloviola si tratta di una presenza record, perché è la 17a consecutiva: mai nessuno prima di lui aveva raggiunto questo traguardo. In quintetto assieme a lui partiranno Steph Curry (Golden State Warriors, 7a presenza), Luka ...

