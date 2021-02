Il regalo d’amore di Diletta Leotta a Can Yaman? Cassius (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Il regalo più bello mai ricevuto”. Così Can Yaman commenta la foto che lo ritrae con un bellissimo cavallo al suo fianco abbracciato alla fidanzata Diletta Leotta. La conduttrice ha donato l’animale all’attore turco per San Valentino lasciando le fan senza parole. Molte follower dicono di non riconoscere più il loro beniamino, altre sono chiaramente gelose, altre ancora dicono che lui è freddo e privo di sentimenti verso la Leotta. E agli haters replica la “suocera”. Il cavallo che Diletta ha regalato al suo Can, entrambi appassionati di equitazione, si chiama Cassius e l’attore ha proprio preso una bella cotta per la procace italiana che con questo meraviglioso regalo ha fatto letteralmente perdere la testa a Yaman. Pochi giorni fa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Ilpiù bello mai ricevuto”. Così Cancommenta la foto che lo ritrae con un bellissimo cavallo al suo fianco abbracciato alla fidanzata. La conduttrice ha donato l’animale all’attore turco per San Valentino lasciando le fan senza parole. Molte follower dicono di non riconoscere più il loro beniamino, altre sono chiaramente gelose, altre ancora dicono che lui è freddo e privo di sentimenti verso la. E agli haters replica la “suocera”. Il cavallo cheha regalato al suo Can, entrambi appassionati di equitazione, si chiamae l’attore ha proprio preso una bella cotta per la procace italiana che con questo meravigliosoha fatto letteralmente perdere la testa a. Pochi giorni fa ...

