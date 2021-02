Fiume Sarno | intesa tra Procura e Capitaneria per le indagini

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRafforzare la collaborazione tra ladi porto di Salerno e ladella Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. È lo scopo della Convenzione stipulata tra ladella Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore e ladi porto di Salerno per il distacco funzionale di un militare negli Uffici dell’Autorità Giudiziaria. L’accordo siglato daltore della Repubblica dott. Antonio Centore ed il Comandante Daniele Di Guardo risponde alla necessità soprattutto per quanto attiene all’implementazione della banca dati in materia ambientale frutto di un protocollo disottoscritto nel 2016 presso laGenerale presso la Corte di Appello di Salerno e alle attività di indagine che vedono ...

