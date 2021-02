Conte federatore? Il Pd frena "E' assolutamente prematuro..." (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Sta prevalendo quella responsabilità nazionale alla quale ci ha invitato prima il Presidente della Repubblica e poi, nel suo discorso programmatico, Mario Draghi". Con queste parole il vice-capogruppo del Partito Democratico al Senato, Franco Mirabelli, risponde... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Sta prevalendo quella responsabilità nazionale alla quale ci ha invitato prima il Presidente della Repubblica e poi, nel suo discorso programmatico, Mario Draghi". Con queste parole il vice-capogruppo del Partito Democratico al Senato, Franco Mirabelli, risponde... Segui su affaritaliani.it

