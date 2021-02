Scuola, i docenti bocciano Draghi sul recupero a giugno delle ore perse. Piace la citazione degli Its: “Bisogna farli conoscere di più” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il premier Mario Draghi non conquista il mondo della Scuola. Nonostante il discorso programmatico abbia dato parecchia importanza all’Istruzione, professori e presidi sono decisamente indispettiti dal ragionamento dell’ex presidente della Bce sulla didattica a distanza. Le parole chiave pronunciate da Draghi sono state recupero delle ore perse, Its ovvero Istituti tecnici superiori – da “innovare” perché “è stato stimato in circa 3 milioni, nel quinquennio 2019-23, il fabbisogno di diplomati di istituti tecnici nell’area digitale e ambientale” – e formazione delle donne “negli ambiti su cui intendiamo rilanciare il Paese”, dunque digitale, tecnologia, ambiente. Per la prima volta nella storia, un presidente del Consiglio ha parlato alla sua prima uscita in Parlamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il premier Marionon conquista il mondo della. Nonostante il discorso programmatico abbia dato parecchia importanza all’Istruzione, professori e presidi sono decisamente indispettiti dal ragionamento dell’ex presidente della Bce sulla didattica a distanza. Le parole chiave pronunciate dasono stateore, Its ovvero Istituti tecnici superiori – da “innovare” perché “è stato stimato in circa 3 milioni, nel quinquennio 2019-23, il fabbisogno di diplomati di istituti tecnici nell’area digitale e ambientale” – e formazionedonne “negli ambiti su cui intendiamo rilanciare il Paese”, dunque digitale, tecnologia, ambiente. Per la prima volta nella storia, un presidente del Consiglio ha parlato alla sua prima uscita in Parlamento ...

