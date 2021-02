Raggi: ultimo bilancio guarda al futuro con 2 mln investimenti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “Questo e’ l’ultimo bilancio della consiliatura. Per 5 anni abbiamo approvato il bilancio nei tempi di legge. Abbiamo rimesso in ordine conti e ormai Roma e’ un modello di legalita’ e trasparenza.” “E’ un ultimo bilancio che guarda al futuro e alle persone che in questo momento sono fragili, hanno perso il lavoro per la crisi e agli imprenditori che hanno bisogno di una ripartenza. Mettiamo 2 miliardi di investimenti per i prossimi 3 anni di cui 400 milioni ai Municipi.” “Inoltre aumentiamo i fondi per i servizi sociali per i piu’ fragili. La sfida non banale sara’ quella di conciliare lo sviluppo sostenibile ai diritti dei piu’ deboli”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso dell’intervento in aula prima del voto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “Questo e’ l’della consiliatura. Per 5 anni abbiamo approvato ilnei tempi di legge. Abbiamo rimesso in ordine conti e ormai Roma e’ un modello di legalita’ e trasparenza.” “E’ uncheale alle persone che in questo momento sono fragili, hanno perso il lavoro per la crisi e agli imprenditori che hanno bisogno di una ripartenza. Mettiamo 2 miliardi diper i prossimi 3 anni di cui 400 milioni ai Municipi.” “Inoltre aumentiamo i fondi per i servizi sociali per i piu’ fragili. La sfida non banale sara’ quella di conciliare lo sviluppo sostenibile ai diritti dei piu’ deboli”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, nel corso dell’intervento in aula prima del voto ...

fmazzoni7 : RT @RiganteLeonardo: La sindaca Raggi si sta comportando come quei ragazzini che non studiano per tutto l’anno scolastico e poi nell’ultimo… - Andrea0606061 : RT @RiganteLeonardo: La sindaca Raggi si sta comportando come quei ragazzini che non studiano per tutto l’anno scolastico e poi nell’ultimo… - mcacciaglia64 : RT @RiganteLeonardo: La sindaca Raggi si sta comportando come quei ragazzini che non studiano per tutto l’anno scolastico e poi nell’ultimo… - stormi1904 : RT @RiganteLeonardo: La sindaca Raggi si sta comportando come quei ragazzini che non studiano per tutto l’anno scolastico e poi nell’ultimo… - RiganteLeonardo : La sindaca Raggi si sta comportando come quei ragazzini che non studiano per tutto l’anno scolastico e poi nell’ult… -