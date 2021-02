Governo, Crosetto: «Draghi con queste regole non va da nessuna parte» (Di giovedì 18 febbraio 2021) «C'è bisogno di tutti e di tutto il Parlamento per cambiare le regole del gioco perché Draghi con queste regole, poverino, non va da nessuna parte.» Sono le parole con cui Guido Crosetto ha inteso sottolineare quanto arduo, al di là di tutto, sarà il compito del nuovo Governo nel ridare slancio al Paese. A parlare, da ospite de L'aria che tira su La 7 è l'imprenditore, in passato parlamentare di Fratelli d'Italia e considerabile sempre vicino al partito di Giorgia Meloni, unica forza rimasta all'opposizione. Crosetto a L'aria che tira, vicino a Giorgia Meloni Crosetto è uno dei fondatori di Fdi. In un'intervista rilasciata a La Stampa lo scorso 29 gennaio ha ammesso i contatti ancora costanti con la attuale numero ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) «C'è bisogno di tutti e di tutto il Parlamento per cambiare ledel gioco perchécon, poverino, non va da.» Sono le parole con cui Guidoha inteso sottolineare quanto arduo, al di là di tutto, sarà il compito del nuovonel ridare slancio al Paese. A parlare, da ospite de L'aria che tira su La 7 è l'imprenditore, in passato parlamentare di Fratelli d'Italia e considerabile sempre vicino al partito di Giorgia Meloni, unica forza rimasta all'opposizione.a L'aria che tira, vicino a Giorgia Meloniè uno dei fondatori di Fdi. In un'intervista rilasciata a La Stampa lo scorso 29 gennaio ha ammesso i contatti ancora costanti con la attuale numero ...

