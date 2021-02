Governo: Carelli, 'sì a fiducia per bene Paese, vigileremo su ogni misura' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Oggi ci stringiamo attorno a lei votando la fiducia per il bene del Paese, dei nostri figli". Così l'ex M5S Emilio Carelli, in Aula alla Camera nel corso della discussione generale sulle comunicazioni del premier Mario Draghi per la fiducia. "Considero l'insediarsi di un Governo di responsabilità nazionale un fatto estremamento positivo", un esecutivo che punti alla "ricostruzione", partendo "dalle scelte coraggiose da lei annunciate". Ma Carelli premette anche la volontà di vigilare sulle misure che di volta a volta verranno adottate, "verificando che gli impegni presi da lei davanti al Paese e al Parlamento vengano puntualmente rispettate", e non accettando "supinamente tutti i provvedimenti, ma con spirito critico ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Oggi ci stringiamo attorno a lei votando laper ildel, dei nostri figli". Così l'ex M5S Emilio, in Aula alla Camera nel corso della discussione generale sulle comunicazioni del premier Mario Draghi per la. "Considero l'insediarsi di undi responsabilità nazionale un fatto estremamento positivo", un esecutivo che punti alla "ricostruzione", partendo "dalle scelte coraggiose da lei annunciate". Mapremette anche la volontà di vigilare sulle misure che di volta a volta verranno adottate, "verificando che gli impegni presi da lei davanti ale al Parlamento vengano puntualmente rispettate", e non accettando "supinamente tutti i provvedimenti, ma con spirito critico ...

