Caos a UeD | i due cavalieri bloccati dalla conduttrice | “Rissa sventata grazie a Maria De Filippi”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Non c’è mai pace a UeD e le anticipazioni della registrazione di martedì scorso lo confermano: ancora una volta si è reso necessario l’intervento diDeperché la situazione in studio non degenerasse. Il sito Il Vicolo delle News spoilera infatti che èallase si è evitato ilche sarebbe scoppiato per via di una lite tra i due protagonisti storici del programma che rischiava di finire male dietro le quinte. Ma andiamo con ordine. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, la nuova tronista Samantha Curcio si è subito dimostrata un vero e proprio vulcano. Arrivata da pochissimo nello studio del dating show, ha già dato parecchio da parlare. Tutto è iniziato quando in trasmissione è arrivata una nuova dama per conoscere Armando Incarnato, Federica. (Continua ...