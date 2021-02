Torino | robot asporta per la prima volta tumore al rene su paziente sveglia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per la, a , un chirurgico hato un maligno alsu una, che a causa della precedentezione di un polmone non sarebbe sopravvissuta all'anestesia totale ...

Sono di Roma e ho girato molti ospedali, poi, grazie al Cielo, ho letto che avenivano eseguiti interventi chirurgici senza anestesia totale, usando l'agopuntura. Devo la vita allo staff del ...Argomentibeni culturali Leggi anche, tumore al rene asportato dalsu paziente sveglia: "E' la prima volta al mondo"Presa dalla disperazione, la paziente si rivolge all’ospedale Molinette di Torino. Per contro, la chirurgia “tradizionale” a cielo aperto esponeva ad un rischio troppo alto di complicanze”. La pazient ...Per la prima volta, a Torino, un robot chirurgico ha asportato un tumore maligno al rene su una paziente sveglia, che a causa della precedente asportazione di un polmone non ...