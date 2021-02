Omicidio di Bolzano, scoperto come è stata uccisa Laura Perselli (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’autopsia sul corpo della donna ha rilevato la brutale metodologia con il quale è stata uccisa insieme al marito Peter. Laura Perselli è morta strangolata da una corda. Secondo l’autopsia il verdetto che chiarifica definitivamente la macabra modalità con la quale la donna di 68 anni è stata aggredita al suo rientro nella casa di Castel Roncolo. L’Omicidio sarebbe avvenuto secondo il gip in rapida successione a quello del marito, Peter Neumair, ucciso poche ore prima. Il colpevole continua ad essere delineato come il figlio della coppia, Benno Neumair. Benno avrebbe infatti ucciso prima il padre, di cui non è stato ancora ritrovato il corpo, poi la madre poche ore dopo, ma solo per mascherare l’Omicidio del primo genitore, con il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’autopsia sul corpo della donna ha rilevato la brutale metodologia con il quale èinsieme al marito Peter.è morta strangolata da una corda. Secondo l’autopsia il verdetto che chiarifica definitivamente la macabra modalità con la quale la donna di 68 anni èaggredita al suo rientro nella casa di Castel Roncolo. L’sarebbe avvenuto secondo il gip in rapida successione a quello del marito, Peter Neumair, ucciso poche ore prima. Il colpevole continua ad essere delineatoil figlio della coppia, Benno Neumair. Benno avrebbe infatti ucciso prima il padre, di cui non è stato ancora ritrovato il corpo, poi la madre poche ore dopo, ma solo per mascherare l’del primo genitore, con il ...

