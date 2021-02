Interventi sulla neve a Sappada e Ravascletto del Soccorso Alpino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Due Interventi hanno interessato simultaneamente la stazione di Sappada del Soccorso Alpino intorno tra le 12 e le 13.30 circa.Nei pressi della pista dei campetti un minorenne di Ruda del 2007 ha perso il controllo dello slittino mentre scendeva. Forse per l’eccessiva velocità e soprattutto per le discontinuità sul pendio nevoso, non perfettamente liscio a causa dei molti passaggi precedenti, si è ribaltato procurandosi un trauma alla schiena. Sul posto a portargli il primo aiuto il Soccorso piste che lo ha messo nel sacco a decompressione e imbarellato, seguito da un soccorritore del Soccorso Alpino che lo ha traslato con il toboga fino all’elipiazzola dove l’eliSoccorso regionale lo ha prelevato per portarlo in ospedale. Il ragazzo era assieme ai ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Duehanno interessato simultaneamente la stazione didelintorno tra le 12 e le 13.30 circa.Nei pressi della pista dei campetti un minorenne di Ruda del 2007 ha perso il controllo dello slittino mentre scendeva. Forse per l’eccessiva velocità e soprattutto per le discontinuità sul pendio nevoso, non perfettamente liscio a causa dei molti passaggi precedenti, si è ribaltato procurandosi un trauma alla schiena. Sul posto a portargli il primo aiuto ilpiste che lo ha messo nel sacco a decompressione e imbarellato, seguito da un soccorritore delche lo ha traslato con il toboga fino all’elipiazzola dove l’eliregionale lo ha prelevato per portarlo in ospedale. Il ragazzo era assieme ai ...

