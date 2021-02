Governo, Fdi: “Rai ci ha censurato, è regime” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “Voglio denunciare un fatto gravissimo. Durante la dichiarazione di voto del capogruppo di Fdi Ciriani, l’unico ad annunciare voto contrario alla fiducia, la Rai ha interrotto la diretta televisiva per mandare la pubblicita’ e ha censurato l’intervento. Una prova di regime, ci siamo perfettamente dentro. Chiedo presidente che lei intervenga presso la Rai e che l’intervento venga rimandato immediatamente”. Lo dice Alberto Balboni, senatore di Fdi, parlando in Senato. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “Voglio denunciare un fatto gravissimo. Durante la dichiarazione di voto del capogruppo di Fdi Ciriani, l’unico ad annunciare voto contrario alla fiducia, la Rai ha interrotto la diretta televisiva per mandare la pubblicita’ e ha censurato l’intervento. Una prova di regime, ci siamo perfettamente dentro. Chiedo presidente che lei intervenga presso la Rai e che l’intervento venga rimandato immediatamente”. Lo dice Alberto Balboni, senatore di Fdi, parlando in Senato.

