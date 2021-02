Giulia Salemi | Stefano Sala interviene e parla della sua nomination

Leggi su biccy

(Di giovedì 18 febbraio 2021)lunedì sera ha scoperto di esser stata nominata dall’80% dei suoi coinquilini e – com’è normale che sia – non l’ha presa bene ed è scoppiata a piangere. L’unica cosa positiva di quella crisi è che Tommaso Zorzi si è riavvicinato alla sua amica dopo settimane di maretta. Resta il fatto che la figlia di Fariba è incon una delle colonnecasa del GF Vip 5, Stefania Orlando e proprio per supportarla in questo televoto difficile è sceso in campo un suo grande amico,. L’ex compagno di Dayane Mello ha chiesto ai suoi follower di sostenere l’influencer milanese, così che resti in gioco e vada avanti verso la finale. “Premetto che non seguo molto il Grande Fratello Vip, ma mi stanno arrivando un sacco di messaggi per sostenere ...