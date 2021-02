Draghi: 'grazie per la stima ma deve essere validata dai fatti' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Gli interventi del dibattito hanno dimostrato la consapevolezza del disastro economico, sanitario, sociale, educativo e culturale. E' con questa consapevolezza che questo governo costruirà nei fatti con sia la sua credibilità. Ringrazio per la stima ma anche questa dovrà essere giustificata e validata nei fatti del governo da me presieduto". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Gli interventi del dibattito hanno dimostrato la consapevolezza del disastro economico, sanitario, sociale, educativo e culturale. E' con questa consapevolezza che questo governo costruirà neicon sia la sua credibilità. Ringrazio per lama anche questa dovràgiustificata eneidel governo da me presieduto". Lo ha detto il premier Marionella replica al Senato.

Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 2 (grazie a @strange_days_82) Draghi stia attento agli orchest… - ernestocarbone : Sento il discorso del PdC,penso a quanto fango,a quanta violenza in quei 10 - DantiNicola : 'Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è sovranità nella solitudine.' Que… - ForMaiWork : #draghi è sicuramente umile e quindi positivissimo, ma il punto è che è supervalutato grazie al 'whatever it takes'… - CGhila : RT @CesareOrtis: L'intervento in aula di altissimo livello @AlbertoBagnai al dibattito a #opensenato sulla #fiducia a #Draghi (personalment… -