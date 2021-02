Berlusconi e Salvini folgorati sulla via di Draghi. «Discorso di alto profilo». «Ottima partenza» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un Discorso di ‘alto profilo’. Un ottimo punto di ‘ripartenza’. Berlusconi e M Salvini confermano piena fiducia a Draghi. E commentano positivamente l’intervento-programma del premier al Senato. Berlusconi: Draghi si conferma di alto profilo Per il Cavaliere il suo amico premier ha superato a pieni voti la prima apparizione pubblica in Parlamento. “Il presidente Draghi ha pronunciato un Discorso dettagliato. E di alto profilo. Che guarda al futuro. Che delinea un’Italia capace di rialzarsi e di ripartire. Quanto gli avevamo chiesto per primi. Una formula di governo che riunisse l’Italia. Per una grande risposta di fronte ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Undi ‘’. Un ottimo punto di ‘ri’.e Mconfermano piena fiducia a. E commentano positivamente l’intervento-programma del premier al Senato.si conferma diPer il Cavaliere il suo amico premier ha superato a pieni voti la prima apparizione pubblica in Parlamento. “Il presidenteha pronunciato undettagliato. E di. Che guarda al futuro. Che delinea un’Italia capace di rialzarsi e di ripartire. Quanto gli avevamo chiesto per primi. Una formula di governo che riunisse l’Italia. Per una grande risposta di fronte ...

