Milan, forse l'acquisto di Mandzukic è stato un errore (Di martedì 16 febbraio 2021) Mandzukic al Milan, un affare accolto con grande entusiasmo, ma che stenta a decollare sul campo da gioco. Primo impatto altalenante e punti interrogativi in vista del futuro Mandzukic al Milan, una storia d'amore che stenta a decollare a causa della condizione fisica non ancora ottimale da parte del centravanti croato. Un affare accolto con

Ultime Notizie dalla rete : Milan forse Di Gennaro: 'Il Napoli se arrivasse quarto sarebbe strepitoso'

Però una sconfitta così pesante del Milan non me l'aspettavo. Forse è un campanello d'allarme per Pioli. La Roma quest'anno sta facendo molto meglio dello scorso anno, nonostante i ko con le big. Non ...

Inzaghi, la Lazio doveva cambiare modulo: Parolo mandato allo sbaraglio

Intoccabile il 3 - 5 - 2 anche quando il 3 vale al massimo 1,5, forse si poteva pensare ad ... Ad esempio, dopo il regalo fatto al Milan Milinkovic e Immobile non sono stati più sostituiti a partita ...

Milan, forse l’acquisto di Mandzukic è stato un errore SerieANews Romagnoli, il parere di Lippi: “Non è ancora un campione”

Lippi, ex CT della Nazionale, ha rilasciato un’intervista in vista del derby tra Milan ed Inter. Importante il focus sui giocatori italiani ...

Inter, guarda: così il pressing dello Spezia ha mandato in crisi il Milan

Ma anche il pressing a tutto campo della squadra di Italiano che ha spento le fonti di gioco rossonere. Nella 22ª giornata di Serie A, il Milan viene sconfitto per 2-0 al 'Picco' dallo Spezia. Decisiv ...

