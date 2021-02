Governo: Molinari, 'FdI vuole lucrare fregandosene di appello Mattarella' (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - “La tattica di Fdi è chiarissima, è molto semplice, quando hai numeri parlamentari così esegui e non sei determinante è anche semplice stare all'opposizione. Con il ruolo di unica opposizione, vogliono cercare di lucrare politicamente sugli errori che inevitabilmente il Governo farà, fregandosene dell'appello del Presidente della Repubblica". Lo ha detto Riccardo Molinari a Radio Cusano. "Essendo un partito grande nei sondaggi, ma piccolo nei numeri parlamentari, può permettersi di farlo. La Lega invece è il primo partito, ha ambizione di governare questo Paese, di fronte ad una chiamata di responsabilità non poteva chiamarsi fuori. Stare fuori e dire che fa tutto schifo è più facile, ma anche meno utile", ha aggiunto il capogruppo della Lega alla Camera. "E' come se dopo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - “La tattica di Fdi è chiarissima, è molto semplice, quando hai numeri parlamentari così esegui e non sei determinante è anche semplice stare all'opposizione. Con il ruolo di unica opposizione, vogliono cercare dipoliticamente sugli errori che inevitabilmente ilfarà,dell'del Presidente della Repubblica". Lo ha detto Riccardoa Radio Cusano. "Essendo un partito grande nei sondaggi, ma piccolo nei numeri parlamentari, può permettersi di farlo. La Lega invece è il primo partito, ha ambizione di governare questo Paese, di fronte ad una chiamata di responsabilità non poteva chiamarsi fuori. Stare fuori e dire che fa tutto schifo è più facile, ma anche meno utile", ha aggiunto il capogruppo della Lega alla Camera. "E' come se dopo la ...

