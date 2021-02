Chiara Nasti al centro del gossip | Zaniolo o Neymar? “Mi lasciate vivere? Quando incontri…”

(Di martedì 16 febbraio 2021), influencer e modella, è stata recentemente accostata a flirt con nomi di calciatori importanti. I like del giocatore brasiliano del Psg a quasi tutte le sue foto sul profilo e le rose di(erano per lei?) hanno alimentato le voci.caption id="attachment 112341" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionrisponde alle domande sulla sua vita sentimentale“Ho 23 anni, mi? Ahahaha”, ha esordito l'influencer sui social. Poi ha aggiunto: "Ho ricevuto 72819282 domande a riguardo. Ora come non mai ho bisogno di avere la mia privacy, che è la cosa che mi fa stare più tranquilla, ma sono molto felice! Qualsiasi cosa la verrete a sapere direttamente da me. Sto facendo mille robe tra lavoro e vita ...

zazoomblog : Zaniolo e Chiara Nasti insieme? L’influencer napoletana rompe il silenzio - #Zaniolo #Chiara #Nasti #insieme? - infoitsport : Chiara Nasti single o impegnata? La risposta al fan non ammette repliche – FOTO - TURCO10ACM : @vecchiocuore @notrealsebaros @matteo_milan91 Potrebbe anche essere, io ho rifiutato nasti Chiara 6 anni fa - sportli26181512 : Zaniolo e Chiara Nasti insieme? Ora parla l'influencer napoletana: Dopo i gossip degli ultimi giorni l'ex naufraga… - lamescolanza : #Zaniolo, #Neymar o #DeMartino ? Chiara Nasti in love: “Sono molto felice” - Il Decoder -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

C'è chi lo ha visto avvicinarsi a, ma a quanto si legge in giro la bollente relazione è durata solo il tempo di un paio di incontri focosi e poi la passione si è spenta. Si è parlato ...ROMA -è la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo? Se il calciatore giallorosso preferisce stare in silenzio la web influencer napoletana si è sbilanciata, anche se non del tutto, con i suoi quasi ...Napoli – Chiara Nasti è la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo? Se il calciatore giallorosso preferisce stare in silenzio l’influencer napoletana si è sbilanciata, anche se non del tutto, su Instagram c ...Questa volta, però, l’influencer fa clamore con la risposta a un suo follower. Chiara Nasti è sempre più seguita sul suo profilo Instagram, grazie alla clamorosa bellezza che le ha permesso di salire ...