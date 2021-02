Ashley Judd per 55 ore nella giungla: “Ho rischiato una gamba” (Di martedì 16 febbraio 2021) Disavventura che poteva costare cara per Ashley Judd in Congo dove l'attrice si trovava per una attività di ricerca sui bonobo, uno scimpanzé in via di estinzione. La Judd è rimasta intrappolata nella giungla per 55 ore prima di essere curata. "Un incidente catastrofico, ho quasi perso la gamba" ha raccontato. "Sono inciampata in qualcosa nel buio e sono caduta", ha ricordato l'attrice. Da quel momento ci sono volute ben 55 ore per trasportarla, in parte a mano, in parte con una moto, in un centro medico del Sud Africa.Judd ha spiegato di aver deciso di raccontare dell'accaduto sui suoi profili social per sensibilizzare "sulle condizioni di vita delle persone che vivono in queste foreste e gli altri 25,6 milioni di congolesi che hanno bisogno di aiuto e di assistenza ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 febbraio 2021) Disavventura che poteva costare cara perin Congo dove l'attrice si trovava per una attività di ricerca sui bonobo, uno scimpanzé in via di estinzione. Laè rimasta intrappolataper 55 ore prima di essere curata. "Un incidente catastrofico, ho quasi perso la" ha raccontato. "Sono inciampata in qualcosa nel buio e sono caduta", ha ricordato l'attrice. Da quel momento ci sono volute ben 55 ore per trasportarla, in parte a mano, in parte con una moto, in un centro medico del Sud Africa.ha spiegato di aver deciso di raccontare dell'accaduto sui suoi profili social per sensibilizzare "sulle condizioni di vita delle persone che vivono in queste foreste e gli altri 25,6 milioni di congolesi che hanno bisogno di aiuto e di assistenza ...

